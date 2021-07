Skarżysko-Kamienna. Wykazano szereg zaniedbań po śmiertelnym wypadku w zakładach zbrojeniowych

NOWE Ks. Isakowicz-Zaleski o rezygnacji abp. Skworca: Tonący brzytwy się chwyta. To tylko ucieczka do przodu, bez słowa przepraszam do ofiar

Rezygnacja abp. Wiktora Skworca? To ucieczka do przodu zaplanowana po to, by nie składać rezygnacji z funkcji metropolity katowickiego. Próbuje ustalić warunki kompromisu. Z głównej funkcji zrezygnować samodzielnie nie zamierza. Ot, tonący brzytwy się chwyta - mówi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, historyk Kościoła, od lat potępiający i tropiący przestępstwa pedofilskie w polskim Kościele.