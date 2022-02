Skazany za gwałt w Pietrzykowicach uciekł do Wielkiej Brytanii. Wytropili go śląscy „łowcy głów”

Do zdarzenia doszło w nocy z 20 na 21 grudnia 2013 roku w Pietrzykowicach koło Żywca. Znajomi bawili się w jednym z żywieckich lokali, a po jego zamknięciu, wspólnie z 16-letnią wówczas dziewczyną, przenieśli się do willi w Pietrzykowicach.

Zgwałcili 16-latkę i porzucili na przystanku

To właśnie tam nastolatka została najpierw zmuszona do wypicia alkoholu, a następnie wykorzystana seksualnie przez kilka osób, w tym mającego obecnie 27 lat mężczyznę. Po całym zajściu sprawcy odwieźli pokrzywdzoną na przystanek autobusowy i tam zostawili. Po powrocie do domu 16-latka opowiedziała o wszystkim matce, która powiadomiła policję.