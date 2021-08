Składakiem przez Polskę. Karolina Kornaga z Jaworzna pokonała ponad 1000 km. W ten sposób chciała wspomóc dzieci z GCZD w Katowicach

Karolina Kornaga z Jaworzna przemierzyła Polskę na składaku

Pomagać możemy na różne sposoby, a jeśli łączymy to także z pasją, to z pewnością wyjdzie nam coś dobrego. Karolina Kornaga z Jaworzna przez kilka dni przemierzała Polskę na rowerze. Ale nie byle jakim! Był to składak marki Zenit. Podróżowała z zespołem charytatywnej grupy z Jaworzna. Podróż na składaku rozpoczęła się 14 sierpnia w Siankach (Bieszczady), a zakończyła 22 sierpnia (Jastrzębia Góra). Cel był szczytny - zebrać środki na rzecz małych pacjentów leczących się na Oddziale Neurochirurgii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.