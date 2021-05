Sklep Half Price w Bielsku-Białej już działa. Nowy sklep został otwarty na Sarnim Stoku

W centrum handlowym Sarni Stok w Bielsku-Białej we wtorek 25 maja został otwarty sklep nowej polskiej marki Half Price. Oferuje odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu.

To pierwszy sklep tej marki w Bielsku-Białej i dziesiąty w Polsce.

- Cieszymy się, że do grona naszych najemców dołączy marka Half Price – mówi Anna Waluś z Multi, dyrektor CH Sarni Stok. – Klienci CH Sarni Stok, docenią szeroki asortyment sklepu i atrakcyjne ceny – dodaje.

Salon Half Price zajmie w centrum ponad 1300 metrów kwadratowych, a asortyment będzie rozszerzany kilka razy w tygodniu. Jak informują przedstawiciele sieci, Half Price to nowa inicjatywa grupy CCC. Pierwsze salony tej marki zostały otwarte w maju w Warszawie, Polkowicach, Tychach, Wrocławiu, Zabrzu i Szczecinie. Do końca roku sieć planuje zwiększyć liczbę salonów do ok. sześćdziesięciu.