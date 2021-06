Sklep socjalny w Dąbrowie Górniczej zostanie otwarty w wakacje. Projekt Fundacji Wolne Miejsce wspiera miasto oraz IKEA

W Dąbrowie Górniczej zostanie otwarty kolejny sklep socjalny w Polsce. Inauguracja nieco się jednak opóźni. Jak dowiedzieliśmy się w Fundacji Wolne Miejsce sklep nie wystartuje w czerwcu, ale najwcześniej w wakacje, może w lipcu, a może będzie to sierpień. Wiele zależy tu m.in. od ustalenia wszystkich szczegółów pomiędzy Fundacją Wolne Miejsce a miastem Dąbrowa Górnicza, które mocno wsparło ten projekt, użyczając oraz remontując całkowicie przeznaczony na potrzeby sklepu lokal przy ul. Piłsudskiego 36 na osiedlu Manhattan. Musi także dotrzeć niezbędne wyposażenie. Dziś lokal jest wyremontowany, ale jeszcze stoi pusty.

Nowy sklep socjalny to pierwszy tego typu miejsce na terenie Zagłębia, gdzie wsparcie znajdą osoby w trudnej sytuacji materialnej nie tylko z terenu Dąbrowy Górniczej, ale także innych okolicznych miast. Projekt Fundacji Wolne Miejsce po raz kolejny wspiera IKEA. - Jednym z kluczowych obszarów działania IKEA w Polsce, w ramach długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive", jest także wspieranie lokalnych społeczności. Wsparcie Fundacji Wolne Miejsce i zaprojektowanie, a także wyposażanie kolejnego sklepu socjalnego wpisuje się w tę strategię - podkreśla Katarzyna Nurkowska, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju sklepu IKEA w Katowicach. Co ważne, meble oraz akcesoria wykorzystane w aranżacji wnętrza są przyjazne planecie. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Na mapie Polski już wkrótce otwarty zostanie kolejny sklepy socjalny. Tym razem uruchomiony zostanie w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 36 na Osiedlu Manhattan.

- Nasze działania skupiają się wokół idei pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, chęci przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, a także aktywizacji społecznej osób samotnych i potrzebujących, poprzez spotkania i kursy organizowane w działającym w każdym sklepie punkcie kawowym - mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. - Nie inaczej będzie w Dąbrowie Górniczej. To będzie trzecie tego typu miejsce w Polsce i pierwsze w Zagłębiu, które stanie się częścią tworzonej przez nas sieci „Spichlerz”. W projekt zaangażował się samorząd miasta Dąbrowa Górnicza, który zapewnił lokal i sfinansował jego remont. Po raz kolejny wsparł nas także sklep IKEA w Katowicach. Cieszymy się, że wokół idei zgromadziliśmy partnerów, dla których podobnie, jak dla nas, ważne jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, świadomość jej potrzeb i odpowiedź na te potrzeby – dodaje.

Oferta sklepu socjalnego na miarę potrzeb W sklepie, którego oferta skierowana będzie nie tylko do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ale także np. Sosnowca, Czeladzi, Wojkowic będzie można kupić jedzenie, artykuły chemiczne, a także ubrania. Ceny artykułów nie przekroczą 50 procent ceny rynkowej. Do zakupów będzie uprawniała specjalne karta, wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, fundację lub decyzją prezydenta miasta w ramach interwencji samorządowej. Ta ostatnia forma pomocy skierowana jest do osób, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji, ale na co dzień nie są klientami ośrodka pomocy społecznej.

Pierwszy sklep socjalny w Polsce otwarty został pod koniec 2020 roku w Katowicach na os. Tysiąclecia. Cieszy się cały czas ogromną popularnością, ale nie ma się czemu dziwić, skoro masło możemy kupić tam po 2 zł, a mleko, kaszę i ryż 1 zł. Na chleb wydamy z kolei 50 groszy. Można też kupić ubrania i chemię gospodarczą. Wszystkie towary są pełnowartościowe, natomiast te spożywcze mają krótki termin przydatności – stąd duża obniżka cen. W sklepie zakupy mogą robić osoby o niższych dochodach, które posiadają specjalną kartę. Mieszkańcy Katowic otrzymują je z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast osoby spoza Katowic muszą np. się skontaktować z dyżurnym Fundacji Wolne Miejsce.



Sklep z wyposażeniem przyjaznym planecie

IKEA, która już wcześniej wsparła podobne punkty w Katowicach oraz Warszawie (ten otwiera się 21 czerwca), zaprojektowała przestrzeń sklepu oraz sfinansowała jego wyposażenie.

- Projektując sklep socjalny w Dąbrowie Górniczej szczególną uwagę zwróciliśmy na materiały, z jakich są wykonane elementy wyposażenia. Bardzo ważne było dla nas, aby meble i inne akcesoria wykorzystane w aranżacji wnętrza były przyjazne planecie. W taki o to sposób powstała zielona kuchnia z frontami BODARP, których folia zewnętrzna została wykonana w 90 procentach z foli pochodzącej z recyklingu - podkreśla Katarzyna Nurkowska, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju sklepu IKEA w Katowicach. - Postawiliśmy na odnawialne surowce, takie jak drewno pozyskane w odpowiedzialny sposób z certyfikatem FSC w regałach IVAR, czy skrzynce na artykuły spożywcze KANGGLIG. Natomiast kawiarenka „Spichlerz Cafe”, będące częścią sklepu, została uzupełniona o poduszki INNER, których wypełnienie w 100 procentach pochodzi z recyklingu. Cały czas udoskonalamy projekt, tak aby użytkowane w nim produkty miały jak najmniejszy wpływ na naszą planetę. Do 2030 roku chcemy być biznesem w pełni cyrkularnym i pozytywnym dla klimatu. A to oznacza, że będziemy korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, a nasz asortyment będziemy produkować tylko z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Dzięki temu zmniejszamy swój wpływ na środowisko i zaspokajamy potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych na ich zaspokojenie – dodaje.

To, co będzie wyróżniać sklep w Dąbrowie Górniczej na tle innych, to m.in. kącik dla najmłodszych w obszarze kawiarni (wyposażony w asortyment IKEA przystosowany do potrzeb dzieci), ogólnodostępna tablica przeznaczona na ogłoszenia lokalnej społeczności. W sklepie znajdzie się także miejsce na to, aby zaprezentować gościom poszczególne etapy jego powstawania. W jakiej formie? O tym przekonamy się w momencie otwarcia.

Udzielone przez IKEA wsparcie dla Fundacji Wolne Miejsce to jeden z elementów realizacji długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive". - Naszym celem jest stanie się biznesem w pełni cyrkularnym, neutralnym klimatycznie, jeszcze bardziej włączającym oraz dbającym o równe i sprawiedliwe traktowanie. Jednym z kluczowych obszarów działania IKEA w Polsce jest także wspieranie lokalnych społeczności. Wsparcie Fundacji Wolne Miejsce i zaprojektowanie, a także wyposażanie kolejnego sklepu socjalnego wpisuje się w tę strategię - podkreśla Katarzyna Nurowska. IKEA na rzecz lokalnych społeczności w Polsce Łącznie w roku finansowym 2020 (wrzesień 2019 - sierpień 2020) IKEA przekazała 4,5 mln zł darowizn jako wsparcie dla lokalnych społeczności dotkniętych pandemią. Zrealizowała wiele projektów mających na celu ochronę zdrowia oraz zapewnienie środków niezbędnych do życia osobom dotkniętym pandemią koronawirusa. W ramach akcji #PomagamyRazem firma wraz ze swoimi partnerami wsparła rzeczowo m.in. Obiekty Infrastruktury Krytycznej, Gminne Centra Kwarantanny, osoby w kryzysie bezdomności oraz samotnych rodziców. IKEA przystąpiła również do ogólnopolskiej inicjatywy #WzywamyPosiłki, w ramach której IKEA Food przygotowała i dostarczyła 40 tys. posiłków do szpitali, placówek ratowniczych i laboratoriów.

Ponadto firma wyposażyła w meble i akcesoria 37 stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w 34 szpitalach w całym kraju. Łączna wartość pomocy w tym projekcie to 1,6 mln zł. W grudniu 2020 roku wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją Ocalenie IKEA uruchomiła program „Razem w Trosce o Dom", którego celem jest wsparcie w tworzeniu lepszego i bezpiecznego domu dla tych, którzy go nie mają lub go stracili. Dzięki IKEA z pomocy psychologicznej skorzystała większa liczba dzieci doświadczających przemocy domowej oraz ich rodzin, a kilkadziesiąt rodzin uchodźców i imigrantów otrzymało dostęp m.in. do wsparcia prawnego oraz rozbudowanego programu wsparcia mieszkaniowego. W tym roku IKEA przekazała także Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w ramach darowizny 48 tys. 800 jednorazowych fartuchów foliowych oraz 16 tys. masek medycznych i tyle samo przyłbic. W pomoc zaangażowane były różne podmioty IKEA, zarówno te z Grupy Ingka, prowadzące w Polsce sklepy IKEA, jak te z Grupy Inter IKEA, odpowiadające m.in. za produkcję. Środki ochrony trafiły do oddziałów PCK we wszystkich 16 województwach.

85 tys. dzieci zarejestrowano pierwszego dnia na szczepienia