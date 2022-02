Sklepem sieci Intermarche w Cieszynie, który udawał dworzec autobusowy, zajmuje się policja

Przepisy dotyczące handlu w niedzielę i święta zostały zaostrzone od lutego 2022 r. Nowe prawo zmieniło przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Głównym motywem zmian było - co podnosili związkowcy z „Solidarności” - ograniczenie obchodzenia przepisów przez sklepy wielkopowierzchniowe otwierające u siebie działalność pocztową.

- Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o handlu w niedziele. Najwyższy czas, aby sieci handlowe zaczęły tej ustawy przestrzegać, zamiast kombinować jak znów ją obejść! Sklep to nie paczkomat, który „otwarty” jest całą dobę! - stwierdził 1 lutego na swoim profilu na Twitterze Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności”, zachęcając do tego, by jeśli ktoś zauważy, że jakiś sklep pracuje, to zgaszać takie przypadki do Państwowej Inspekcji Pracy.

Po wejściu zmian w życie w niedzielę mogą być czynne m.in. placówki pocztowe, w których działalność pocztowa ma charakter przeważający (obroty powyżej 40 procent) czy placówki handlowe (tylko 1 czerwca do 30 września), w których do urządzeń rolniczych moż-na kupić materiały eksploatacyjne, materiały do bieżącej pracy maszyny lub narzędzia do zmiany części zamiennych w urządzeniach.