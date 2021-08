Sklepy Biedronka otwarte w każdą niedzielę w województwie śląskim. Sprawdź listę czynnych sklepów Biedronki

Biedronka otwarta w niedzielę

To dobra wiadomość dla wszystkich klientów sieci Biedronka i nie tylko. Od kilku lat toczy się dyskusja nad sensem i zasadnością zakazu handlu w niedzielę. Kolejne sklepy starają się go "obejść". Jednym z popularnych metod była rejestracja jako placówka pocztowa. W ten sposób, już od 2017 roku funkcjonują sklepy "Żabka". Do placówek pocztowych dołączyła także popularna sieć Biedronka. W komunikacie Poczty Polskiej czytamy jednak, że jest to jedynie strategiczny krok w rozwoju spółki Skarbu Państwa.