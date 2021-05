Sklepy czynne 1 maja w woj. śląskim: Żabka, Lewiatan, Stokrotka, Dino, ABC. Gdzie zrobić zakupy w Święto Pracy

Sklepy otwarte 1 maja

Majówka 2021 - które sklepy otwarte? W długi weekend majowy większość sklepów będzie zamknięta. Zakupy w święto zrobimy jedynie w wybranych sklepach, za ladą których staną właściciele placówek. Większe dyskonty i hipermarkety będą zamknięte 1,2 i 3 maja. Zakupy będzie można zrobić w piątek, 30 kwietnia, a następnie we wtorek, 4 maja.

W sobotę 1 maja przypada Święto Pracy, następnie jest niedziele niehandlowa (2 maja), a 3 maja mamo Święto Konstytucji 3 Maja. To oznacza, że przez trzy dni zamkniętych będzie wiele sklepów. Od 1 do 3 maja zamknięte będą sklepy m.in. sieci Biedronka, Kaufland, Netto Aldi, Auchan, Carrefour czy Lidl. Zakupy należy zrobić wcześniej, tak by nam starczyło produktów aż do wtorku, 4 maja.

W niedziele niehandlowe, a także w święta mogą być otwarte tylko te sklepy, w których za ladą staną ich właściciele. Zamknięte będą supermarkety, dyskonty spożywcze i hipermarkety. Wciąż nieczynne są także centra handlowe czy sklepy budowlane i meblowe.