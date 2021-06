Sklepy czynne w czerwcowy długi weekend 2021. Żabka, Dino, ABC, Lewiatan będą otwarte 5-6 czerwca 2021. Które jeszcze?

Sklepy czynne w czerwcowy długi weekend 2021

Boże Ciało w 2021 roku wypadało w czwartek, 3 czerwca. Boże Ciało to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto ruchome, które wypada 60 dni po Wielkanocy. Jest to dzień wolny od pracy. Wiele sklepów, a w tym galeria handlowe czy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe było zamkniętych, podobnie jak w niedziele niehandlowe.

W Boże Ciało otwarte mogły być tylko te sklepy, w których za ladą staną ich właściciele, a także placówki, które oferują usługi pocztowe - odbiór czy nadawanie paczek.

Wśród sklepów, które mogły być czynne 3 czerwca były m.in.

sklepy sieci Żabka,

Delikatesy Centrum,

Lewiatan

czy ABC.

Dotyczy to sklepów franczyzowych, gdzie decyzja o otwarciu sklepów do każdego z franczyzobiorców. Oczywiście sklepy te mogą być też zamknięte, bo decyzja należy do właściciela placówki. Tylko on wtedy może pracować za ladą.