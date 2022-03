Sklepy militarne na Śląsku cieszą się ogromną popularnością. Brakuje hełmów i kamizelek kuloodpornych

Jak wyglądały zakupy? Dwie fale

Każda branża ma swoją specyfikę. Jak zdradzają pracownicy militariów. Grudzień to czas inwentaryzacji, a styczeń i luty to okres, gdzie odbywają się targi. Poszukuje się nowości, ale magazyny nie są wypełnione. Większe liczby egzemplarzy sprzętu zamawia się w cieplejszych miesiącach. Wynika z tego, że wiele sklepów nie były przygotowanych na nagły skok popytu.

Co ciekawe, zauważono pewną prawidłowość. W pierwszej fali przychodziły osoby prywatne, sporo Ukraińców, którzy chcieli zakupić potrzebne rzeczy dla rodaków. Później przyszedł czas na fundacje. Dysponowały one sporymi kwotami ze zbiórek – sięgającymi nawet kilkuset tysięcy złotych.

Wojsko sprzedaje sprzęt i odzież. Co można kupić?

Czego brakuje?

Przede wszystkim – półki nie są wcale puste. Mimo to niedobory są odczuwalne, choć najwyraźniej widać to w dość obwarowanym rynku środków balistycznych typu hełmy i kamizelki kuloodporne. Nie ma wielu producentów, którzy oferują te produkty na rynek cywilny (potrzeba określonych licencji). My usłyszeliśmy o dwóch. Obecnie najczęściej są niedostępne, a dostawy zapowiedziane dopiero w późniejszym terminie.