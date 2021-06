Sklepy otwarte w Boże Ciało i długi weekend. Żabka, Odido, Carrefour, ABC czynne są całą dobę [3.06.2021]

Boże Ciało w 2021 roku wypada w czwartek 3 czerwca. To dzień wolny od pracy, dlatego galerie handlowe, hipermarkety, supermarkety i większość sklepów będzie wtedy zamknięta. W związku z wolnym czwartkiem można bez problemu zrobić sobie długi weekend . Wystarczy wziąć urlop w piątek 4 czerwca, by cieszyć się aż czterema wolnymi dniami.

Niektóre sieci zdecydowały się przedłużyć godziny otwarcia przed Bożym Ciałem. To oznacza, ze mamy więcej czasu na zrobienie zakupów na długi weekend. Wydłużone godziny placówki będą obowiązywać np. w sklepach sieci Biedronka. Wiele sklepów zachowa jednak standardowe godziny otwarcia.

Pamiętajmy, że ponownie zakupy będzie można zrobić już w piątek, 4 czerwca, a także w sobotę - 6 czerwca. Większość sklepów będzie nieczynna natomiast w niedzielę - 6 czerwca. To bowiem niedziela niehandlowa.

Długi weekend czerwcowy oznacza, że nie we wszystkich sklepach zakupy zrobimy w dniach:

BIEDRONKA

W poprzedzającą Boże Ciało środę 2 czerwca prawie 2 tys. 200 sklepów sieci Biedronka będzie czynnych w godzinach od 6.00 do 23.00 lub dłużej. W czwartek 3 czerwca sklepy sieci Biedronka pozostaną zamknięte. Natomiast w piątek 4 czerwca, aż 50 placówek otworzy się już chwilę po północy. W Boże Ciało - 3 czerwca - i w niedzielę niehandlową - 6 czerwca - Biedronki będą nieczynne.

- Biedronka z okazji długiego weekendu szykuje jak zawsze atrakcyjne promocje i wydłuża godziny pracy sklepów. Robimy to, by klienci mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo korzystając ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

STOKROTKA

Sklepy sieci Stokrotka również będą czynne dłużej przed Bożym Ciałem. W środę, 2 maja, w sklepach sieci Stokrotka zakupy zrobimy do godziny 23.00 ( to m.in. dwa sklepy w Bielsku-Białej, supermarket w Bobrownikach, dwa sklepy w Bytomiu, market w Chorzowie, , w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, w Jastrzębiu-Zdroju, w Katowicach i innych miejscowościach). W piątek i w sobotę 4-6 czerwca sklepy będą czynne już w standardowych godzinach. W Boże Ciało sklepy będą nieczynne, chyba że właściciele sklepów (franczyza) staną za ladą. Dotyczy to też niedzieli niehandlowej - 6 czerwca. Dodajmy, że w niedzielę, 6 czerwca otwarte będą też sklepy Stokrotki formatu express.