Sklepy sieci Lidl otwarte też w niedziele? Biedronka już wdrożyła usługi pocztowe, które pozwalają ominąć zakaz handlu

Lidl otworzy swoje sklepy w niedziele niehandlowe?

Sklepy sieci Biedronka wprowadzają usługi pocztowe w sklepach. Dzięki temu zakupy w wybranych Biedronkach można też zrobić w niedziele. To największy konkurent sklepów sieci Lidl. Dlatego też, teraz i sieć Lidl zastanawia się, czy nie wprowadzić usługi pocztowej w sklepach. jeżeli do tego dojdzie, to również niektóre sklepy Lidl będą mogły być czynne w niedziele.

Niedziela niehandlowa nie oznacza, że nie zrobimy żadnych zakupów. Czynne są wtedy m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie i piekarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami - oczywiście o tym, że lokal jest otwarty decyduje właściciel obiektu. Czynne mogą być też te sklepy, za ladą których stanie właściciel. To m.in. osiedlowe sklepiki oraz sklepy franczyzowe, jak niektóre sklepy sieciowe.Czynne są także punkt z usługami pocztowymi.