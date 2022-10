SKO, czyli Szkolna Kasa Oszczędnościowa - papierowe książeczki pamięta chyba każdy z nas. Pamiętacie coś z czasów PRL-u? Barbara Romańczuk

Pamiętacie SKO i hasło "Październik miesiącem oszczędzania"? Niemal każdy, kto w okresie PRL-u chodził do szkoły podstawowej, musiał mieć swoją książeczkę. Plakaty Szkolnej Kasy Oszczędności zachęcały uczniów w PRL-u do gospodarowania pieniędzmi, w szkołach organizowano konkursy z nagrodami. I to nie byle jakimi!