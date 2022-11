Skocznia w Wiśle Malince znów w centrum uwagi. A my mamy zdjęcia z jej otwarcia w 2008 roku! Zobaczcie jak wtedy wyglądał Adam Małysz

Chociaż historia skoczni w Wiśle-Malince sięga 1933 roku, to wszystko co najważniejsze wydarzyło się na fali sukcesów Adama Małysza. Po wielu proceduralnych korowodach i podpisaniu aktu erekcyjnego w 2003 roku prace związane z modernizacją do wielkości HS 134 mogły się rozpocząć. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem, ale w 2006 doszło do katastrofy. Osunięcie ziemi na zeskoku spowodowało znaczące opóźnienie realizacji projektu. Ostatecznie otwarcie nastąpiło 27 września 2008 roku, a obiektowi nadano imię Adama Małysza. Sam patron oddał pierwszy skok, a kilkadziesiąt godzin później sięgnął po letnie mistrzostwo Polski wynikiem 132,5 m poprawiając rekord skoczni należący do kombinatora Pawła Słowioka (123 m).

Celem wiślan była jednak organizacja najważniejszych konkursów. Droga do Pucharu Świata rozpoczęła się w lutym 2009, gdy w Malince zorganizowano Puchar Kontynentalny. Rok później Wisła gościła FIS Grand Prix, którą wygrał Adam Małysz. Wreszcie 9 stycznia 2013 roku odbył się historyczny konkurs PŚ. Wygrał go Anders Bardal, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła był szósty, wyprzedzając Kamila Stocha. Wisła była wtedy „przystawką” do zawodów w Zakopanem. Cała kawalkada tuż po rywalizacji pakowała się do busów i wyruszała na Wielką Krokiew. Od 2016 na „Małyszu” odbywały się już podwójne zawody, przy czym za pierwszym razem drugi dzień został skasowany przez wiatr.