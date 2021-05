Skoczów. Punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19 już działa. To pierwszy w powiecie cieszyńskim

We wtorek 4 maja został uruchomiony punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19 w Skoczowie. To pierwszy taki punkt w powiecie cieszyńskim. Punktualnie o 13.00 pierwsi pacjenci otrzymali dawkę szczepionki. Punkt w Skoczowie utworzyło cieszyńskie starostwo we współpracy z gminą Skoczów.