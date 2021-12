Skoki bez Stocha! Puchar Świata Klingenthal 2021 DZIŚ KONKURS NA ŻYWO 12.12.2021

Polak, który w sobotę zdobył pierwszy punkt w PŚ, skacze 121 m. Prowadzi, ale to może nie być wynik na awans do finału.

Czas na Pawła Wąska. Polak, by objąć prowadzenie i zachować co najmniej 25 miejsce potrzebuje 129 metrów.

Przed nami kolejny weekend Pucharu Świata. Zawody w Kingenthal będą jednak dla polskich skoczków wyjątkowe.

Wszystko za sprawą głębokiego kryzysu w jakim znalazła się polska kadra. Po koszmarnym występie Biało-Czerwonych w Wiśle podjęto decyzję, że w Klingenthal wystartuje tylko czwórka w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Reszta, czyli Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała oraz Klemens Murańka, będzie szukała formy na treningach w Ramsau.

To sytuacja bez precedensu. W ostatnich latach kadra bez problemów wykorzystywała limity startowe. Wystarczy jednak spojrzeć na klasyfikację Pucharu Narodów, by ocenić skalę zapaści ekipy Michała Doleżala. Polacy zajmują dopiero szóste miejsce, tracąc do prowadzących Niemców aż 792 punkty, a do podium 554. Indywidualnie najlepszy jest Stoch, ale tym razem oznacza to dwunaste miejsce.

Atmosfera zagęszcza się zarówno w samej reprezentacji, jak i wokół niej. Adam Małysz, dyrektor Polskiego Związku Narciarskiego, dał do zrozumienia, że zachwianiu uległa pozycja selekcjonera, który jest zbyt pobłażliwy i nie potrafi wstrząsnąć zawodnikami niezbędnymi w takich przypadkach męskimi rozmowami. Sporo wskazuje na to, że decyzję o składzie na Klingethal też podjęto nie w sztabie, a w gronie najważniejszych osób PZN.