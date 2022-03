Skoki narciarskie dziś. Lillehammer KWALIFIKACJE, PROLOG, WYNIKI Pięciu Polaków w konkursie Raw Air. Kamil Stoch czwarty. Wygrał Forfang Tomasz Kuczyński

W środę 2.03.2022 r. w norweskim Lillehammer odbyły się kwalifikacje do czwartkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwsze miejsce zajął Norweg Johann Andre Forfang. Kamil Stoch był czwarty. To początek Raw Air, w którym kwalifikacje są prologiem wliczanym do punktacji cyklu. Poniżej WYNIKI z prologu w Lillehammer.