Skoki narciarskie dziś. NA ŻYWO Lillehammer KWALIFIKACJE, PROLOG, WYNIKI Sześciu Polaków w Raw Air. Piotr Żyła powalczy o podium? Tomasz Kuczyński

W środę 2.03.2022 r. w norweskim Lillehammer odbędą się kwalifikacje do czwartkowego konkursu Pucharu Świata wskokach narciarskich. To początek Raw Air, w którym kwalifikacje są prologiem wliczanym do punktacji cyklu. Początek kwalifikacji o godz. 16.45. Na godz. 14.30 zaplanowano oficjalny trening. Poniżej będą WYNIKI NA ŻYWO z treningu i prologu w Lillehammer.