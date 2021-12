Skoki narciarskie dziś. Puchar Świata Engelberg: KONKURS NA ŻYWO, WYNIKI 19.12.2021 Wąsek przed Stochem po I serii. Prowadzi Killian Peier

Po I serii prowadzi Killian Peier. Drugi jest Ryoyu Kobayashi - strata 0,2 pkt, a trzeci Karl Geiger - 0,8 pkt. Miejsca Polaków: 11. Jakub Wąsek, 14. Kamil Stoch, 15. Piotr Żyła. Do finałowej serii nie weszli: 39. Klemens Murańka, 42. Dawid Kubacki.

Daniel Tschofenig - 137,5 m. Austriak jest pierwszy i ma awans do serii finałowej. Paweł Wąsek też z awansem.

Ryoyu Kobayashi po raz 4. z rzędu zwyciężył w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata. Miejsca Polaków w kwalifikacjach: 3. Kamil Stoch, 18. Paweł Wąsek, 32. Klemens Murańka, 36. Piotr Żyła, 40. Dawid Kubacki. Bez awansu: 52. Andrzej Stękała, 55. Jakub Wolny.

Andrzej Stękała drugi w kolejce do awansu. Może jednak?

Simon Ammann skoczył 103 metry. Raczej go nie zobaczymy w konkursie. Andrzej Stękała jest trzeci w kolejce.

Prowadzi Estończyk Kevin Maltsev - 122,5 m. Murańka jest 5. Maltsev ma już awans do konkursu.

Na razie w konkursie jest trzech z pięciu do tej pory skaczących Polaków - Paweł Wąsek, Klemens Murańka i Dawid Kubacki. Bez kwalifikacji Andrzej Stękała i Jakub Wolny.

Miejsca Polaków: 6. Kamil Soch, 35. Andrzej Stękała, 44. Jakub Wolny, 45. Paweł Wąsek, 48. Dawid Kubacki.

- Nie mogę się wstrzelić w ten próg. Najpierw spóźniałem odbicie, a w przed tym w drugiej serii za szybko się odbiłem - ocenił Kamil Stoch. - Ale jest super, miejsce w szóstce, ale czuję, że może być lepiej. Potrzebuję tylko spokoju, aby było normalnie.

Adam Małysz podsumował sobotni występ Polaków wpisem na Facebooku:

"Solidne, szóste miejsce Kamila Stocha i to niestety koniec pozytywnych informacji o występie polskich skoczków narciarskich w Engelbergu. Tym razem nie było magii tego miejsca. Nasi reprezentanci skakali fatalnie i oprócz Kamila żaden nie awansował do drugiej serii. Treningi w Ramsau nie dały oczekiwanej poprawy, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest jeszcze gorzej. Potrzeba dobrego pomysłu i planu sztabu szkoleniowego, co robić dalej".