Skoki narciarskie dziś. Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen KONKURS, WYNIKI Piotr Żyła najlepiej w sezonie. Wygrał Kobayashi

Miejsca Polaków w serii finałowej: 11. Piotr Żyła, 23. Jakub Wolny. Miejsca pozostałych: 35. Andrzej Stękała i Paweł Wąsek, 39. Dawid Kubacki, 47. Kamil Stoch.

- Pierwszy skok był w miarę OK, ale drugi, to już nie było to - kiwał głową Żyła przed kamerą Eurosportu. - Takimi skokami powoli się wraca do swojego poziomu. Ja patrzę dalej w przód, teraz na Innsbruck - dodał "Wiewiór".

Zapadła decyzja, że cała szóstka Polaków, która brała udział w zawodach w Ga-Pa, pojedzie na trzecie zawody TCS do Innsbrucka. Wcześniej brano pod uwagę wycofanie polskiej kadry z Turnieju Czterech Skoczni i treningi w Polsce.

Ryoyu Kobayashi prowadzi w Turnieju Czterech Skoczni oraz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.