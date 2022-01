Skoki narciarskie dziś. Turniej Czterech Skoczni INNSBRUCK KONKURS, NA ŻYWO, Wygrał wiatr, konkurs odwołany

We wtorek 4 stycznia w Innsbrucku miał się odbyć trzeci konkurs 70. Turnieju Czterech Skoczni. Wiatr uniemożliwił jednak jego przeprowadzenie. Konkurs został przeniesiony na środę do Bischofschofen, gdzie tego samego dnia powinny też odbyć się kwalifikacje do czwartkowej, kończącej Turniej rywalizacji.

Na liście startowej nie ma już Kamila Stocha, który nie przeszedł kwalifikacji i został wycofany z TCS.

Więcej szczegółów dotyczących czwartkowego planu zawodów w Bischofschofen już wkrótce.

Pary konkursowe z udziałem Polaków:

Andrzej Stękała - Simon Ammann (Szwajcaria)

Piotr Żyła - Constantin Schmid (Niemcy)

Paweł Wąsek - Roman Koudelka (Czechy)

Jakub Wolny - Daniel Andre Tande (Norwegia)

Dawid Kubacki - Timi Zajc (Słowenia)

Relację na żywo znajdziecie pod tablicą wyników:

