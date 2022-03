Skoki narciarskie dzisiaj 18.03.2022. Puchar Świata Oberstdorf KWALIFIKACJE NA ŻYWO, WYNIKI Sześciu Polaków na starcie. Zniszczoł za Wąska

W czwartek 17 marca okazało się, że w przedostatnim weekendzie PŚ nie weźmie udziału Paweł Wąsek, który ma dodatni wynik testu na koronawirusa. Swoim smutkiem podzielił się w mediach społecznościowych pisząc:

„Powinienem być teraz w drodze do Oberstdorfu. Niestety Covid mnie dopadł i biorąc pod uwagę, że tym razem mam już objawy i dwa pozytywne wyniki testu, to nie ma co liczyć, że wyzdrowieję w pół dnia i dojadę jeszcze na start. Szkoda, bo to już sama końcówka sezonu, ale wierzę, że jeszcze uda mi się wystartować w tym sezonie”.