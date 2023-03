Skoki narciarskie dzisiaj. WYNIKI NA ŻYWO Prolog w Lillehammer. Szóstka Polaków w kwalifikacjach. Kubacki goni Graneruda

Pierwsza część Raw Air 2023 odbyła się w Oslo. W niedzielę Dawid Kubacki sprawił sobie prezent na 33. urodziny zajmując trzecie miejsce. W Raw Air prowadzi Austriak Stefan Kraft, a Kubacki jest czwarty. W Pucharze Świata liderem pozostaje Norweg Halvor Egner Granerud, który ma 290 punktów przewagi nad Kubackim, który w weekend odrobił część strat.

Do cyklu Raw Air wlicza się 18 skoków oddanych na skoczniach w Oslo, Lillehammer i Vikersund. Punktowane są też kwalifikacje (Prologi). Rywalizacja potrwa do niedzieli 19 marca. Triumfator cyklu zarobi 50 tys. euro. Nagroda za drugie miejsce to 20 tys. euro, a za trzecie 10 tys. euro.

W poniedziałkowych kwalifikacjach weźmie udział sześciu Polaków. Oprócz Kubackiego to Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Żyła i Jakub Wolny.

Skoki narciarskie 2022/2023: Klasyfikacja Raw Air 2023 po zawodach w Oslo

1. Stefan KRAFT Austria 768,0 pkt

2. Anże LANISEK Słowenia 753,4

3. Halvor Egner GRANERUD Norwegia 750,9

4. Dawid KUBACKI Polska 745,5

5. Timi ZAJC Słowenia 737,0

6. Karl GEIGER Niemcy 724,0

7. Andreas WELLINGER Niemcy 722,6

8. Ryoyu KOBAYASHI Japonia 720,4

9. Johann Andre FORFANG Norwegia 716,7

10. Kamil STOCH Polska 715,5



23. Piotr ŻYŁA Polska 617,3

29. Paweł WĄSEK Polska 514,5

42. Jakub WOLNY Polska 371,1

48. Aleksander ZNISZCZOŁ Polska 272,7