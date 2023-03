Skoki narciarskie w Dubaju i Las Vegas? Szalone plany dyrektora PŚ komentuje Adam Małysz

Będą skakać w Dubaju i Las Vegas! Pomysł jest szalony, ale czy nierealny?

– Patrząc na skoki przez pryzmat kolejnej dekady, to w moim odczuciu pewne jest, że muszą one stać się sportem bardziej globalnym. W tej chwili są zbyt uzależnione od europejskich sponsorów i europejskiego kalendarza. Jeśli skoki mają osiągnąć nowy, inny wymiar popularności, muszą stać się bardziej światowe. Jesteśmy zależni od około 160 mln widzów na rynku europejskim. W tym roku wróciliśmy do Japonii, która jest bardzo ważnym krajem w skokach narciarskich. – powiedział Pertile w rozmowie z jednym ze słoweńskich serwisów internetowych.

Adam Małysz komentuje rewelacje o skokach w ZEA i USA

Co ciekawe, Adam Małysz wcale nie podważa realizacji szalonych planów Pertile. Na przestrzeni minionych lat poruszano już temat skoków w Dubaju. Potrzebny byłby na to spory nakład pieniędzy, na co Zjednoczone Emiraty Arabskie stać, przede wszystkim po to, żeby zbudować i dostosować obiekty do skakania. Prawdopodobnie byłyby to ośrodki i hale, na których odbywałyby się zawody.