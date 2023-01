Skoki w Bad Mitterndorf WYNIKI. Niedzielny konkurs w Kulm fatalny dla Polaków! Rafał Musioł

Konkursy w Bad Mitterndorf (HS235) to pierwsze zawody w lotach narciarskich w obecnym sezonie Pucharu Świata. Rywalizacja zaczęła się piątkowymi kwalifikacjami. W sobotnim konkursie najbliżej szczęścia był czwarty Piotr Żyła, za to Dawid Kubacki stracił pozycję lidera PŚ. W niedzielę przez kwalifikacje przeszło czterech Biało-Czerwonych. Najlepszy z nich, Żyła, był trzeci. Konkurs rozpoczął się o godzinie 14.15. W nim główną rolę odegrał Granerud, z Polaków najlepszy był Żyła, natomiast kolejne pokaźne straty poniósł do Norwega Dawid Kubacki. Zapis relacji LIVE znajdziecie poniżej.