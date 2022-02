Skomplikowana sytuacja na granicy z Ukrainą. "Trzeba pomagać, ale musimy robić to z głową" apeluje Przemysław Miśkiewicz

- Robimy swoją robotę. Potrzeby są ogromne. Jestem cały czas w kontakcie z Przemyślem i Medyką, wiem, czego tam potrzeba. Teraz musimy to wszystko odpowiednio poukładać, bo dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Jeżeli zaczniemy to za szybko, to wszystko się może rozejść - tłumaczy Przemysław Miśkiewicz.