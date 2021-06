Skóra to nasz największy organ. Jak zadbać o skórę twarzy, szczególnie latem? Mówi o tym kosmetolog Ewa Król- Galimurka

Skóra jest największym organem naszego ciała. Ma bardzo skomplikowaną strukturę i pełni wiele funkcji. Przede wszystkim chroni narządy wewnętrzne człowieka przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. To jak zadbamy o skórę naszej twarzy, będzie miało wpływ na jej wygląd za kilka lat. Jak zadbać o skórę twarzy? O tym rozmawiam z Ewą Król - Galimurką, kosmetolog, specjalistka odnowy biologicznej, szkoleniowiec z zakresu medycyny estetycznej i właścicielka Instytutu Louisa w Sosnowcu.

W jaki sposób powinniśmy dbać o skórę twarzy, tak by ją przygotować do lata? Po pierwsze należy złuszczyć, nagromadzony przez zimę martwy naskórek, dzięki czemu skóra nabierze blasku oraz jednolitego kolorytu. Po drugie należałoby ją intensywniej oczyścić z zalegających zaskórników. Tu, bardzo dobrze sprawdzą się różnego rodzaju peelingi chemiczne - oczywiście odpowiednio dobrane przez specjalistę do rodzaju naszej cery. Dla skór bardziej wrażliwych odpowiednia będzie oxybrazja, czyli oczyszczanie wodno-tlenowe czy ultradźwiękami. Czy należy wprowadzić jakieś witaminy do codziennej pielęgnacji skóry? Po zimie naszej cerze często brakuje dotlenienia jak i naturalna bariera ochronna skóry jest osłabiona.

Zalecamy preparat z antyoksydantami, takimi jak witamina C i E, a także z polifenolami, które będą nas chronić przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

Na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę?

Na wygląd naszej skóry oraz na wpływ procesów starzenia, a przede wszystkim na promieniowanie słoneczne, przed którym powinniśmy się chronić przez cały rok. Należy zwrócić uwagę na ochronę SPF, która powinna w naszej strefie klimatycznej powinna wynosić minimum SPF 35-50. Podstawowym błędem jaki popełniamy to brak powtarzania aplikacji filtrów co 3-4h, a tylko taka aplikacja daje nam odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną. W mojej codziennej pracy polecam takie preparaty w formie transparentnych pędzli do makijażu, które można ze sobą wszędzie zabrać i po prostu dołożyć ochronnego produktu zarówno na skórę twarzy jak i ciała (tu zwracam szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju znamiona, pieprzyki, itp.) Jak prawidłowo nawilżać skórę? Każda kobieta wie, że nawilżanie skóry to podstawa w pielęgnacji. Zwłaszcza, że 70 procent naszego organizmu to woda i każda komórka w naszym organizmie jej potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Nawilżenie powinniśmy zacząć od środka, a więc nawadniać się poprzez picie codziennie 1,5-2 litrów wody dziennie- już sama taka profilaktyka poprawi ni tylko wygląd naszej skóry, ale też nasze samopoczucie. Dodatkowo należy pamiętać o nawilżeniu zewnętrznych warstw naskórka w postaci kosmetyków. Pamiętajmy, że nawilżenia potrzebują przede wszystkim skóry tłuste i trądzikowe, nie tylko suche jak kiedyś nam się wydawało. Bez odpowiedniego nawilżenia gruczoły łojowe naszej skóry pracują jeszcze bardziej intensywniej..a tego nikt z nas nie chce. W okresie letnim świetnie sprawdzają się lekkie emulsje lub preparaty typu serum- ale i tu nie eksperymentowałabym na własną rękę, gdyż skórę łatwo rozregulować niewłaściwie dobranymi preparatami. Postawiłabym na konsultację z doświadczonym kosmetologiem, który pomoże, takie preparaty dobrać.

Jak często powinniśmy nawilżać skórę? Nawilżenie skóry to podstawa i robimy to codziennie- zarówno od środka jak i na zewnątrz w formie kosmetyków. Nie zapominajmy, że po ekspozycji na słońce nasz organizm poprzez utratę większej ilości wody (tzw. proces parowania) potrzebuje większej ilość nawodnienia. Z kolei zewnętrznie świetnie sprawdzą się tu takie składniki jak kwas hialuronowy, witamina E, masło shea czy aloes. Oczywiście, wszystko znów zależy od rodzaju i kondycji naszej skóry- dobry kosmetolog będzie każdą skórę traktował indywidualnie i dostosowywał składniki kosmetyków do jej aktualnych potrzeb. Jakie zatem wybrać odpowiednie kosmetyki? Na to pytanie odpowiem moim ulubionym hasłem: kupno kremu, to nie kupno kolejnej pary butów. Tu powinniśmy zdać się na doświadczonego kosmetologa, który po pierwsze przeprowadzi z nami wywiad odnośnie naszej skóry, sprawdzi jej stan organoleptycznie, obejrzy ją pod lupą, a jeśli będzie trzeba to także pod dermatoskopem.Pamiętajmy, że potrzeby naszej skóry zmieniają się nie tylko w zależności od pory roku, ale także naszego wieku i kondycji całego organizmu. Twarz to nasza wizytówka i nie polecam z nią eksperymentować.

