Skra Częstochowa będzie mogła zmodernizować stadion. Miasto otrzymało 5 mln zł z rządowych funduszy

Przypomnijmy, od momentu gdy Skra Częstochowa awansowała do Fortuna I ligi, nie może grać na własnym stadionie. Obiekt nie spełnia bowiem wymogów licencyjnych. W efekcie częstochowscy piłkarze poprzedni sezon spędzili na wyjeździe. Ostatnie mecze rozgrywali natomiast w Bełchatowie. Teraz pojawiło się światełko w tunelu. Dzięki rządowym funduszom uda się zmodernizować stadion przy ulicy Loretańskiej.

– Jest to niezwykle istotna informacja w kontekście rozwoju naszego klubu – mówi prezes Skry Częstochowa, Artur Szymczyk – To kamień milowy do powrotu naszych piłkarzy do Częstochowy oraz niezwykle istotna informacja dla dzieci trenujących w naszej Akademii, ich rodziców i trenerów, którzy na co dzień funkcjonują na wysłużonej murawie na stadionie przy ulicy Loretańskiej – zaznacza prezes częstochowskiego klubu.