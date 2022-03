Skra Częstochowa - Podbeskidzie 1:1. Górale wymęczyli remis z beniaminkiem

Wiosna przyszła do Bielska-Białej wcześniej niż zapowiadano. Podbeskidzie miało powitać swoich kibiców po zimowej przerwie dopiero w trzeci weekend marca, ale tułająca się po obiektach rywali Skra Częstochowa poprosiła Górali o to, by mogła wystąpić pod Klimczokiem w roli gospodarza. Podbeskidzie zyskało tym samym dodatkowy mecz rozgrywany przed własną publicznością, ale zupełnie nie wykorzystało tego atutu.

Od początku zarysowała się przewaga Podbeskidzia, które częściej utrzymywało się przy piłce, ale grało zbyt wolno i przewidywalnie dla przeciwnika. Skra ograniczała się do uprzykrzania życia gospodarzom średnim pressingiem i robiła to bardzo skutecznie.

Najsłabsza ofensywa pierwszej ligi (tylko 13 bramek w 21 meczach) potrzebowała niespełna dwudziestu minut, by wykorzystać niepewność w defensywie bielszczan. Po sekwencji błędów Daniela Mikołajewskiego i Mateusza Wypycha Maciej Mas dopadł do piłki w polu karnym, zagrał ją wzdłuż bramki, a z najbliższej odległości do siatki wpakował ją Piotr Pyrdoł. Arbiter początkowo odgwizdał spalonego, ale sędziowie odpowiedzialni za VAR orzekli, że gol padł prawidłowo.