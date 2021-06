Skra Częstochowa w barażach o I ligę! Szalony mecz z Garbarnią w Krakowie

Przed ostatnią kolejką eWiner II ligi Skra Częstochowa zajmowała szóste miejsce, ostatnie premiowane udziałem w barażach. Czekał ją jednak mecz w Krakowie z Garbarnią, która w przypadku wygranej wypchnęłaby gości ze strefy play-off. Remis otwierał natomiast szansę dla Stali Rzeszów.

Stawka starcia najwyraźniej sparaliżowała obrońców obu ekip. Już w pierwszej połowie padło pięć goli, z czego dwa w doliczonym czasie gry. Co jednak najważniejsze: to Skra prowadziła do przerwy 3:2. Awans miała w garści, w dodatku Stal Rzeszów przegrywała z rezerwami Lecha Poznań, a to oznaczało, że częstochowian w takim układzie urządzał nawet remis. Bohaterem zespołu był Kamil Wojtyra, który strzelił dwie bramki, w tym drugą "do szatni" przepięknym strzałem z dystansu.

W II połowie wymiana ciosów trwała nadal. Skra miała kilka świetnych okazji do podwyższenia wyniku, ale to Garbarnia doprowadziła do remisu. Taki wynik nadal dawał awans do baraży drużynie z Częstochowy. Wszystko zmieniło się w 78 minucie, gdy po kolejnych niewykorzystanych sytuacjach gości, to gospodarze wyszli na prowadzenie i w wirtualnej tabeli wyszli na szóstą pozycję.