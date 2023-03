Skrzyżowanie Truchana i Strzelców w Chorzowie zamknięte. Problem z dojazdem na myjnię i brak działającej strony MZUiM

— Zakończenie tego etapu prac planowane jest na koniec lipca – przekazał rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chorzów Tomasz Breguła.

Z obu stron skrzyżowania postawiono znaki zakazu ruchu z adnotacją „za wyjątkiem dojazdu do posesji” – nie ma (tak jak wcześniej w innym miejscu) adnotacji zezwalającej na wjazd na myjnię samochodową. Wjazd na jej teren znajduje się tuż przy likwidowanym przejeździe. Co ciekawe, inny znak (stojący bliżej) zezwala na wjazd – widać to jasno na naszych zdjęciach (stan na poranek 22 marca).