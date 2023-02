Skup aut za gotówkę, czyli o tym jak nie paść ofiarą oszustów

O komentarz poprosiliśmy firmę z branży recyklingu aut – OLMET, największą stację demontażu na Śląsku:

– Nasza firma złomuje średnio 100 szt. aut dziennie. I śmiało mogę powiedzieć, że wśród dziesiątek telefonów, które odbiera nasze biuro obsługi klienta, są i takie z zapytaniami o zaświadczenia o złomowaniu aut, których nigdy nie widzieliśmy. A to za sprawą osób oferujących skup aut za gotówkę, które podają się za naszą firmę i działają na podstawie tzw. upoważnień do złomowania wydawanych przy okazji sporządzania umów kupna-sprzedaży z oszukanym klientem. W ten sposób oszuści zdobywają sobie wiarygodność potencjalnych klientów, gdyż „Olmet” to marka znana w całej Polsce. Podając się za pracowników stacji demontażu, rzekomi recyklerzy odbierają auta od klientów, po czym deklarują wysyłkę zaświadczenia pocztą. W tym miejscu chciałbym wszystkich ostrzec przed tego typu praktykami. Wiarygodność tych pseudo-firm można w łatwy sposób zweryfikować, np. dzwoniąc do biura obsługi klienta z prośbą o sprawdzenie danych pracownika. Warto też zwrócić uwagę na oznakowanie lawet, którymi się posługują – nasi kierowcy jeżdżą firmowymi, oklejonymi pomocami drogowymi.