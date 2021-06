Skwer nad tunelem DTŚ w Gliwicach zmieni się nie do poznania. Prace ruszyły. Zachwyci?

Jak dodaje, nowa aranżacja skweru została pomyślana w taki sposób, aby stała się przestrzenią zachęcającą także do wypoczynku i spędzania wolnego czasu. W kilku miejscach staną pergole, które zostaną obsadzone pnącą roślinnością. Pod częścią z nich zostaną ustawione stoły i ławy piknikowe. Powstanie też przestrzeń do odpoczynku, która latem będzie pełnić funkcję ozdobionej palmami miejskiej plaży. Odpocząć będzie można także na różnego rodzaju ławkach i siedziskach, a rower przypiąć do bezpiecznego stojaka. Projektant przewidział także miejsce dla łąki kwietnej. Na jego terenie ustawiona zostanie także instalacja przestrzenna z kamieni pochodzących z dawnej śluzy Kanału Kłodnickiego. Jego historię będzie przypominać instalacja przestrzenna z kamieni pochodzących z 200-letniej śluzy kanału odkopanego przy budowie DTŚ. Wykopane w trakcie budowy kamienie zostaną oczyszczone i umieszczone w miejscu przecinania się głównych ciągów komunikacyjnych. Wokół głazów zamontowane będą siedziska. Czy ten element spodoba się mieszkańcom? Pierwsze projekty takiego upamiętnienia nie przypadły do gustu jako niewystarczające.

Jak było dotąd? Tymczasowa przestrzeń po zrealizowaniu wielkiej inwestycji DTŚ. Czekający na lepsze czasy nieciekawy skwer, z rachitycznymi drzewkami w betonowych donicach, mieści się tuż przy głównej gliwickiej ulicy Zwycięstwa. To miejsce eksponowane. Na osi od dworca PKP do Rynku. To trasa, którą przemierzają codziennie tysiące ludzi. O krok od tego miejsca rozciąga się piękny Park Chopina z Palmiarnią Miejską, którą odwiedzając rocznie tłumy z całego regionu.

W lecie rozgrzany do granic - niektórzy nazywali już to miejsce patelnią. O ile słynna sosnowiecka patelnia to plac z pomnikiem Kiepury, w Gliwicach nazwa jest dosłowna: pusty skwer z wypaloną od słońca trawą poprzecinaną betonowymi alejkami - w sezonie upiększały to miejsce okazałe palmy z gliwickiej palmiarni. Powrócą tu za rok, wraz z plażą.

Jaki będzie efekt metamorfozy skweru? Przekonamy się niebawem. Inwestycja będzie kosztować niemal 3,9 mln zł, ma być gotowa jesienią. W całej krasie - będziemy ją podziwiać od wiosny.