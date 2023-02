SkyShowtime - nowa platforma streamingowa już w Polsce. Jak założyć konto? Jakie filmy zobaczymy? WIDEO promujące

„SkyShowtime to zupełnie nowa platforma streamingowa oferująca najwspanialszą rozrywkę, największe filmowe hity i seriale na wyłączność. Poznaj najnowsze i najlepsze produkcje najsłynniejszych światowych wytwórni" - można przeczytać w najnowszym serwisie, który od wtorku, 14 lutego, pojawił się także w Polsce. To kolejna amerykańska platforma sVOD poprzez którą można oglądać swoje ulubione produkcje.

Co należy zrobić, aby założyć konto na SkyShowtime?

SkyShowtime znajdziemy tutaj: SkyShowtime . Aby założyć konto, trzeba podać dane do konta płatniczego. Cała reszta jest dość prosta.

Sprawdź cennik korzystania z nowej platformy

Osoby, które skorzystają z promocji, za dostęp do serwisu zapłacą 12,49 zł miesięcznie i cena ta będzie obowiązywać aż do momentu ewentualnego momentu rezygnacji z platformy. Standardowa cena subskrypcji to 24,99 zł.