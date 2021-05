Śląscy lekarze coraz skuteczniejsi w leczeniu arytmii serca. Mija 25 lat od pierwszej ablacji w klinice Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

– Są arytmie łagodne, ale przeszkadzające. Zdarzają się też arytmie niezbyt dokuczliwe, ale groźne i także takie, które mogą zabić człowieka w 1,5 minuty. W tej chwili właściwie wszystkie można poddać ablacji – podkreśla prof. Oskar Kowalski, kierownik Pracowni i Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w SCCS.

Specjalne kamizelki pomogą zlokalizować arytmię

Kluczem do skutecznego leczenia jest rozpoznanie miejsca, w którym dochodzi do arytmii i zrozumienia jej mechanizmu. Jeszcze 20 lat temu było to niezwykle trudne. Specjaliści nie mieli ku temu odpowiednich narzędzi. – Na początku XXI wieku pojawiły się systemy mapowania trójwymiarowego, które zmieniły diametralnie sposób podchodzenia do arytmii – opowiada prof. Radosław Lenarczyk z Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM.