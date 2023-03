ŚLĄSK: 25 członków brutalnego gangu, powiązanego z kibolami GKS Jastrzębie, stanie przed sądem. Zarobili 6 mln na handlu narkotykami

Do ścigania długów mieli „silnorękiego” Tomasza W.: jednemu z poszkodowanych groził obcięciem palców gilotyną do cygar

Akt oskarżenia przeciwko 25 członkom gangu trafił do sądu

Po trwającym rok śledztwie Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju skierowała do Sądu Okręgowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko 25 członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu przede wszystkim znacznej ilości silnie trującego i uzależniającego dopalacza nowego typu tzw. alfa-PiHP oraz innych narkotyków: głównie marihuany, tabletek MDMA i HEXEN.

Wśród szefów gangu przedstawiciel handlowy, górnik, były żołnierz...

Oskarżonych zostało 25 osób w tym dwie kobiety . Obecnie aresztowanych jest 13 najbardziej istotnych członków grupy w tym kierujący nią Dawid. K .

- Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z zakazem opuszczania kraju i poręczeń majątkowych. Oskarżeni to głównie ludzie młodzi w większości mieli już konflikt z prawem – wyjaśnia prokurator Arkadiusz Kwapiński, zastępca Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Kierujący Grupą Dawid K. ( lat 31 ) był dotąd niekarany, na wolności formalnie pracował w charakterze przedstawiciela handlowego w firmie w Zielonej Górze, a w rzeczywistości rozwijał na szeroką skalę działalność przestępczą. Towar grupa sprowadzała z Holandii. On sam na handlu narkotykami zarobił prawie 1.000.000 zł. Kolejnym bardzo istotny członek grupy Artur K. ( lat 32) wprowadził do obrotu kilkadziesiąt kilogramów alfy. W trakcie przeszukań zabezpieczono u niego także kilkadziesiąt gram kokainy o wartości czarnorynkowej 35.000 zł. On z wykształcenia jest technikiem górnikiem pracował na kopalni węgla kamiennego. Kolejną osobą wprowadzającą narkotyki do obrotu był Michał K. ( lat 31) z zawodu technik handlowiec, były żołnierz zawodowy. Sprzedał prawie 20 kg dopalaczy.