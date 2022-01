Śląsk bez kopalni? W wielu miastach już to się udało. To początek drogi Barbara Kubica-Kasperzec Piotr Chrobok

Transformacja Śląska to coś więcej, niż zamykanie kopalń. Niektóre gminy już szykują się na to, co nastąpi za dwie dekady. Odejście od węgla i likwidacji ostatnich kopalń podaje się termin wynegocjowany w ramach umowy społecznej, a więc rok 2049. Ale podczas odbywającego się niedawno w Glasgow szczytu klimatycznego COP26 premier Morawiecki zadeklarował jak najszybsze odejście od węgla. Co po kopalni? W miastach burza mózgów.