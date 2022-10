Śląsk. Jesień na Żelaznym Szlaku Rowerowym? Oto najpiękniejsza trasa rowerowa w Polsce! Zobaczcie niezwykłe zdjęcia

Zobaczcie przepiękne jesienne zdjęcia Żelaznego Szlaku Rowerowego

Jazda jesienią i zimą bezpieczna! Po raz pierwszy na Śląsku taka nawierzchnia

Cała trasa na odcinku jest płaska, co jest ewenementem, bo generalnie miasto położone jest na terenie pagórkowatym. Trasa jest bezpieczna, na wyższych nasypach ustawiono bariery po bokach, które zabezpieczają przez wpadnięciem do leśnych wąwozów. Co ciekawe, po raz pierwszy na Śląsku użyto takich materiałów do budowy podłoża: beton, a wierzchnia warstwa to specjalna mieszanka żywiczna.