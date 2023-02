Śląsk: Miss Studniówki 2023. Te maturzystki wyglądały przepięknie! Zobaczcie kolejne zdjęcia. Która z nich jest najpiękniejsza? Barbara Romańczuk

Jak co roku, przy studniówkach robimy zestawienie przepięknych maturzystek do Miss Studniówki Śląska. W 2023 to już drugie zestawienie! Bal maturalny to fantastyczna okazja dla dziewczyn, by przygotować odpowiednią fryzurę, makijaż i wybrać wyjątkową sukienkę. Te maturzystki ze śląskich liceów i techników zrobiły niesamowite wrażenie na studniówce - wyglądały przepięknie. Zobaczcie naszą galerię dziewczyn, urzekających swoją urodą.