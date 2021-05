Śląsk. Ogródki działkowe na sprzedaż. Ile kosztuje działka w regionie wiosną 2021? Poznaj ceny

Chcecie mieć własny ogródek działkowy? Wybierzcie się najpierw do banku po kredyt, bo ceny działek mogą przyprawić o zawrót głowy. Średnio za metr - od 70 do ponad 200 zł. A chętnych i tak nie brakuje. Wg portalu money.pl, najdroższe działki w Polsce kosztują nawet 150 tys. złotych.

Wiosną 2020 okazało się, że miejskie Rodos, jak żartobliwie nazywa się Rodzinne Ogrody Działkowe to hit, więcej było chętnych do kupna (tak naprawdę: dzierżawy) działki niż sprzedaży. Efekt: ceny poszły w górę. Wiosną 2021 wcale nie spadły. W naszej galerii zebraliśmy kilkanaście aktualnych ofert sprzedaży ogródków ROD w woj. śląskim.

W 2016 roku pisaliśmy, że za ogródek w Rudzie Śląskiej trzeba było płacić 30-35 tysięcy złotych, czasem nawet 40 tys. W innych miastach ceny zaczynały się od 10 tys. Ludzie narzekali, że drogo. Co by powiedzieli dziś? Poniżej 20 tys. zł niczego nie kupimy, a tańsze działki to te, które wymagają sporo pracy i np. budowy altanki od nowa.

Szacuje się, że z blisko miliona działek ROD w Polsce korzysta ok. 4 mln osób. W ponad 4 tys. rodzinnych ogrodów znajduje się ponad 900 tys. działek zajmujących powierzchnię 41 tys. hektarów Przypomnijmy. Zgodnie z zapisami ustawy o ROD maksymalna powierzchnia działki może wynieść 500 mkw., choć zazwyczaj to 300 - 350 mkw. Można na niej postawić domek letniskowy o powierzchni zabudowy do 35 mkw. i wysokości do 5 m plus taras.