Śląsk - Podbeskidzie 4:3. Szaleństwo we Wrocławiu. Górale przegrali po golu w 95. minucie

Mecz Podbeskidzia we Wrocławiu przypominał spacer po linie. Sędzia dwukrotnie był bliski podyktowania przeciwko Góralom rzutu karnego, ale po długich analizach z użyciem VAR-u nakazał grać dalej. Gdyby nie minimalny spalony Roberta Picha, gospodarze objęliby prowadzenie już na początku spotkania. A gdy już udało się przedostać pod bramkę Śląska, to Marko Roginić trafił w poprzeczkę... A to i tak był tylko wstęp do szaleńczych zwrotów akcji, które czekały nas w drugiej połowie.

Na przerwę oba zespoły schodziły przy stanie 1:1. Krzysztof Mączyński pięknie przymierzył z rzutu wolnego, a kilka minut później odpowiedział Rafał Janicki, wykorzystując krótkie rozegranie rzutu rożnego i precyzyjne dośrodkowanie Petara Mamicia. Nie było przypadkiem, że obie bramki padły po stałych fragmentów gry. Na boisku często dominował chaos i żadna z drużyn nie potrafiła osiągnąć przewagi. Więcej powodów do zadowolenia mieli jednak kibice Podbeskidzia – Górale od początku grali agresywnie w środku pola i prezentowali się lepiej niż w spotkaniu z Pogonią Szczecin.