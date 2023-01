Śląsk. Polska Grupa Górnicza ma kandydatów do pracy; problem dotyczy specjalistów

– Wewnętrzne przepisy dotyczące odpraw emerytalnych trochę nam tu komplikują życie, bo 10 lat temu, kiedy chcieliśmy zachęcić pracowników do tego, żeby odchodzili, to wprowadziliśmy zasadę, że jeśli ktoś odejdzie w ciągu 6 miesięcy, to dostanie odprawę o większej wartości, aniżeli jak będzie jeszcze pracował, posiadając uprawnienia powyżej 6 miesięcy i dostanie odprawę tzw. kodeksową, czyli jednomiesięczne wynagrodzenie – wyjaśnił dyrektor.