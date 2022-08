Co robić w weekend w Śląskiem? Mamy dla Was propozycje aż 32 ciekawych miejsc, atrakcji dla dzieci, niesamowitych zabytków, podziemi i parków rozrywki w województwie śląskim. Sprawdźcie, co warto zrobić w weekend, urlop lub wakacje w Śląskiem, od Częstochowy i Katowic aż do Żywca.

Jakub Hałun, CC BY-SA 3.0 / Lucyna Nenow, Polska Press / Adam Wojnar, Polska Press