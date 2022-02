Śląsk w marcu będzie stolicą polskiej piłki. Trzy mecze reprezentacji w naszym regionie

Śląsk w marcu będzie stolicą polskiej piłki. Trzy mecze reprezentacji Polski w naszym regionie

29 marca o godz. 20.45 reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim. Mecz w Chorzowie będzie albo finałem baraży o awans do finałów mistrzostw świata, albo tylko spotkaniem towarzyskim. Wszystko zależy od wyniku pojedynku Rosja - Polska, który odbędzie się w Moskwie i będzie debiutem w roli selekcjonera Czesława Michniewicza.

- Sprzedaż biletów na mecz kadry narodowej na Stadionie Śląskim ruszy 10 marca. Mam wielką nadzieję, że spotkanie w Chorzowie będzie pojedynkiem decydującym o tym czy pojedziemy na mundial do Kataru, bo bardzo kibicuję Biało-Czerwonym i wierzę, że jesteśmy w stanie pokonać Rosjan. Liczę na to, że kibice z województwa śląskiego, którzy przecież kochają piłkę, zapełnią trybuny do ostatniego miejsca i stworzą na widowni wspaniałą atmosferę - powiedział Henryk Kula, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.