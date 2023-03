Śląsk: zatrzymano 8 pseudokibiców grupy Torcida Górnika Zabrze. Mieli przy sobie maczetę, gaz pieprzowy, paralizator oraz narkotyki

Kolejne zatrzymania pseudokibiców z grupy Torcida

Policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspomagani przez policjantów jednostek terenowych oraz śląskich kontrterrorystów, działając na mocy postanowień wydanych przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, zatrzymali osiem osób. Mężczyźni, w wieku od 22 do 37 lat, zamieszkali na co dzień w Gliwicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej oraz Zabrzu, związani są ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich.