Śląska KAS poszukuje chętnych do pracy. Ma 50 wolnych etatów. Jakie są wymagania i ile można zarobić?

Sporo wolnych etatów jest do wzięcia w Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach poinformowała o prowadzonym naborze do służby w Służbie Celno-Skarbowej aż na 50 wolnych stanowisk.

Chodzi między innymi o posiadanie polskiego obywatelstwa i co najmniej średniego wykształcenia. Należy także przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Funkcjonariuszem śląskiej KAS może zostać osoba, która:

Jaką ofertę dla chętnych na pracę w służbie celnej ma katowicka Izba Administracji Skarbowej? Śląska KAS oferuje chociażby około 2,5 tysięczne wynagrodzenie co miesiąc, dodatkową pensję roczną tzw. "trzynastkę" oraz szereg świadczeń socjalnych.

Jak aplikować do śląskiej służby celnej? Jak mówi Renata Pałuchowska-Moritz, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach niezbędne jest złożenie kompletu dokumentów do 15 lipca 2021 roku. Można to zrobić osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25 lub drogą pocztową.