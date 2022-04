Śląska Wielkanoc 2022. Przepisy na potrawy wielkanocne - tradycyjne i te nowoczesne. Przygotuj wspaniałą ucztę dla całej rodziny

Mazurek gospodyniSkładniki na blachę 20x24 cm:Ciasto:- 1/3 kostki margaryny lub masła 80g, 1 szklanka mąki 170 g, 1/3 szklanki cukru 80 g, 1 jajko, 1/2 łyżeczki proszku do pieczeniaZe wszystkich składników zagnieść ciasto, wykleić dno i boki formy. Podpiec przez około 10 minut.Masa:- 1/2 kostki masła lub margaryny 125 g, roztopić, 3/4 puszki maku 600 g, 1 szklanka cukru 250 g, 4 jajka, 4 jabłka - potrzeć i lekko odcisnąć sok, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 2/3 szklanki kaszy manny, 1 szklanka migdałów lub orzechów - pokroić.Sposób przygotowania:Jajka ubić na sztywno z cukrem i dodawać po kolei mąkę z proszkiem do pieczenia, mak i migdały - wymieszać. Wlewamy schłodzoną margarynę i mieszamy. Wylewamy masę na podpieczony spód. Pieczemy przez 60 min. w 180 stopniach. Po wystudzeniu dekorujemy.Koło Gospodyń Wiejskich ,,Borynia-Skrzeczkowice”

