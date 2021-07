Śląski flash mob w Katowicach. Przez trzy dni możecie dołączyć i zaśpiewać pieśni powstańcze z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego

Śląski flash mob w Katowicach. Dołącz do śpiewania pieśni powstańczych

Wyobraź sobie, że przechodzisz przez ulicę i widzisz muzyków w śląskich strojach ludowych, którzy śpiewają różne pieśni. Możesz zatrzymać się i dołączyć do śpiewania. Zrobisz to? Taka okazja pojawi się w Katowicach. Przez trzy dni w stolicy województwa śląskiego będziemy mogli wziąć udział w wydarzeniu „Tutaj Polska jest od Piasta, a Śląsk polski jest i basta!”.

Wydarzenie to cykl mikrokoncertów upamiętniających rocznicę 100-lecia III, zwycięskiego Powstania Śląskiego. Cykle realizowany będzie w plenerze, nieformalnie, w koncepcji flashmob. Widownie stanowić będą przechodnie i osoby, które przyjdą dołączyć do wydarzenia. Tak, będziemy mogli dołączyć do zaśpiewania pieśni powstańczych. Repertuar został zebrany przez etnomuzykologa prof. Adolfa Dygacza.