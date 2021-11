Śląski Konwent Klimatyczny. "Na Śląsku powinno się zakazać palenia węglem do 2028-2029 roku". Stare piece idą do likwidacji pod groźbą kary

Śląski Konwent Klimatyczny

Uchwała antysmogowa. Od 1 stycznia 2022 roku stare kotły idą w odstawkę

Kto się nie dostosuje, słono zapłaci. Ile dokładnie?

Zdaniem Andrzeja Guły, kluczem do sukcesu uchwały antysmogowej będzie konsekwentne egzekwowanie jej zapisów. Marszałek województwa śląskiego podkreśla, że odpowiadać za to będą gminy. W praktyce oznaczać ma to, że urzędnicy i strażnicy miejscy będą mieli prawo ukarać tych, którzy do uchwały się nie zastosowali. Ci pierwsi będą mogli m.in. złożyć wniosek do sądu o ukaranie grzywną, która może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł, drudzy z kolei - nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych lub nakazać natychmiastowego zaprzestania użytkowania niespełniającego wymogów pieca.