Śląski pałac WYSADZONO! Był pełen przepychu i bogactwa, a spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach... Przebywał tu ostatni cesarz Niemiec

Śląski pałac niegdyś pełen przepychu i bogactwa wysadzono! Teraz jest tam szpital

Repty są najstarszą osadą na terenie obecnych Tarnowskich Gór, a także zaliczają się do najstarszych miejscowości w tej części Górnego Śląska. To właśnie w tym miejscu rezydował wówczas hrabia Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca. Repecka siedziba znajdowała się we wzniesionym przez niego zameczku myśliwskim pośrodku wiekowego lasu - ten rósł w tym miejscu co najmniej od średniowiecza, o czym świadczą m.in. stare mapy górnicze. Hrabia postanowił przekształcić cały teren w zwierzyniec przeznaczony do polowań, stawiając dookoła lasu mur z kamienia wapiennego i wycinając środkową część lasu, aby ułatwić łowy.

Z inicjatywy syna Karola Łazarza - Guidona, pod koniec XIX wieku na miejscu starego "zameczku" wybudowano nowy, okazały pałac w stylu neorenesansu niemieckiego. Dotychczasowy zwierzyniec został natomiast przekształcony w park w stylu angielskim. Autorem projektu był bawarski architekt Gabriel von Seidl, pod którego kierownictwem w tym samym czasie powstawał budynek Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium. Nowopowstały pałac również pełnił funkcję zamku myśliwskiego, a Hrabia zapraszał do swojej posiadłości na polowania znakomitych gości. Przebywał tu między innymi ostatni niemiecki cesarz Wilhelm II.